Bei einer gemeinsamen Kontrolle sind die Polizei und der Bereich Öffentliche Ordnung bereits am 7. März in Oggersheim auf mehrere Personen gestoßen, die in einem Wohnhaus illegal der Prostitution nachgingen oder einschlägige Angebote im Internet platziert hatten. Insgesamt verhängte das Ordnungsamt Bußgelder gegen vier Frauen in Höhe von jeweils 55 Euro. Im Zuge der Kontrolle fanden sich zudem noch zwei Frauen in der Wohnung ein, die ebenfalls im Internet für sich warben und keine erforderlichen Papiere besaßen. Die Kontrolleure trafen ferner drei Männer an. Einer davon war ein Freier, der nach Feststellung der Personalien die Wohnung verlassen durfte. Die beiden anderen gaben an, Freunde der Frauen zu sein sowie ebenfalls als Prostituierte arbeiten zu wollen. Sie wurden über die notwendigen Genehmigungen aufgeklärt und mussten die Wohnung verlassen, deren Tür danach versiegelt wurde.