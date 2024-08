Bei einer gemeinsamen Kontrolle haben Polizei und städtische Einsatzkräfte am Donnerstag illegale Prostitution in einem Massagesalon in Nord/ Hemshof unterbunden. Laut einer Pressemitteilung wurde gegen 12.30 Uhr eine Frau angetroffen, die auch online für ihre sexuellen Dienstleistungen warb. „Sie konnte weder eine erforderliche Anmeldebescheinigung im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes noch einen Gesundheitsnachweis vorlegen“, teilt die Stadt mit. Die Frau müsse nun ein Verwarngeld in Höhe von 55 Euro zahlen, die Zugänge zum Massagesalon seien versiegelt worden.