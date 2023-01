Bei einer gemeinsamen Kontrolle sind die Polizei und der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) am Donnerstagnacht auf eine Frau und einen Mann getroffen, die in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt illegal der Prostitution nachgingen. Hinweise hatten die Einsatzkräfte vom Hausmeister des Gebäudes erhalten. Bei der Kontrolle um 21 Uhr räumten die 32-Jährige und der 41-Jährige gegenüber den Kontrolleuren ein, sexuelle Dienstleistungen in der Wohnung angeboten zu haben. Die Einsatzkräfte klärten beide über die Rechtslage auf und wiesen sie darauf hin, dass bei einem wiederholten Verstoß die Wohnung geräumt und versiegelt werde.