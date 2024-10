Eine 44 Jahre alte Chinesin ist am Donnerstag in einem Hotel in Ludwigshafen festgenommen worden. Sie soll Mitglied einer Gruppe sein, die mit illegaler Prostitution Geld verdient hat.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mitteilt, werden sie, eine weitere Chinesin im Alter von 51 Jahren und ein 69-jähriger Deutscher verdächtigt, zwischen Januar und Juni 2024 zwölf Frauen aus China in Hessen illegal als Prostituierte beschäftigt und beherbergt zu haben. Die 51-Jährige soll in Ginsheim-Gustavsburg (Kreis Groß-Gerau) einen Bordellbetrieb geführt haben. Die 44-Jährige, die vorübergehend in einem Ludwigshafener Hotel gewohnt hat, wo sie am Donnerstag auch festgenommen wurde, soll die 59-Jährige bei der Geschäftsführung vertreten haben und als Telefonistin Freier-Anrufe entgegengenommen haben. Dem 69-jährigen Deutschen wird zur Last gelegt, die Prostituierten zu Hotel- und Hausbesuchen gefahren zu haben. Ihm wird darüber hinaus vorgeworfen, mit einem 62-jährigen Mitarbeiter einer Ordnungsbehörde in Hessen in Kontakt getreten zu sein, um vorab über Kontrollen der Terminwohnungen informiert zu werden, damit er die Prostituierten verstecken kann. Im Raum steht ein weiterer Vorwurf: Die 51-Jährige soll seit 2019 Sozialabgaben und Steuern in Höhe von rund einer halben Million Euro nicht gezahlt haben. Gegen die vier Beschuldigten wird nun wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern, des Vorenthaltens von Sozialversicherungsbeiträgen, der Steuerhinterziehung und der versuchten Strafvereitelung ermittelt. Die drei Festgenommenen werden dem Haftrichter am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der entscheiden wird, ob Haftbefehle erlassen werden.