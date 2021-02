Eine illegale Prostituierte und zwei Männer mit gefälschten Ausweisen haben Polizei und Ordnungsdienst bei einer Kontrolle in Pensionen in Oppau erwischt. Gemeinsam mit der Polizei war der Bereich Öffentliche Ordnung, Bekämpfung Schwarzarbeit, nach Angaben der Verwaltung Donnerstagnacht ausgerückt. Die Einsatzkräfte schauten sich in einer Pension das Zimmer einer Frau an, die dort illegal der Prostitution nachgehen soll, wie ein Hinweisgeber behauptet hatte. Die Frau räumte den Vorwurf ein. In derselben Nacht stießen die Einsatzkräfte in einem anderen illegalen Beherbergungsbetrieb auf zwei Männer, die gefälschte Ausweise vorlegten und unter diesen falschen Identitäten erwerbstätig sind. Beide erwartet unter anderem ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung.