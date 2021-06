Bei einer gemeinsamen Kontrolle haben der Bereich Öffentliche Ordnung, Bekämpfung Schwarzarbeit, und die Polizei bereits am Mittwochabend in Edigheim und Nord jeweils einen illegalen Beherbergungsbetrieb entdeckt, wie die Stadt mitteilt. Außerdem stießen die Einsatzkräfte in einer Mietwohnung in der Innenstadt auf eine Frau, die dort verbotenerweise der Prostitution nachging. Sie erhielt einen Platzverweis.