Mitarbeiter der städtischen Bereiche Öffentliche Ordnung, Bekämpfung Schwarzarbeit und der Polizei haben am Montag zwei illegal betriebene Pensionen entdeckt. Die nicht angemeldeten Beherbergungsbetriebe befanden sich laut Stadt in Friesenheim und Oppau. In Oppau war die Wohnsituation zudem noch gefährlich, weil bis in den Dachgiebel Menschen untergebracht waren. Nach Abschluss der Ermittlungen werden Bußgeldverfahren gegen die Betreiber der illegalen Pensionen eingeleitet.