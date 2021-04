Vor allem in Oppau, aber auch in Oggersheim und Friesenheim, wo zuletzt zwei illegale Beherbergungsbetriebe entdeckt worden waren, bleiben Monteursunterkünfte ein Reizthema. Am Dienstag beschäftige sich der Friesenheimer Ortsbeirat damit. Speziell am Penny-Markt in der Hagellochstraße würden sich immer wieder Männergruppen versammeln, gemeinsam trinken, rauchen und gegen diverse Corona-Auflagen verstoßen, berichtete Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD). „Das darf kein Dauerzustand bleiben“, sagte er. Die Stadt müsse dort verstärkt kontrollieren, forderte er. Am Montag hatte die FWG-Stadtratsfraktion bei der Verwaltung nachgehakt. Demnach wurden im ersten Quartal dieses Jahres 50 Verfahren von der Bauaufsicht eingeleitet, in 14 Fällen seien Wohnungen zweckentfremdet worden: sechs davon in Oppau, drei in Friesenheim.