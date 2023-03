Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen der Schließung der Wertstoffhöfe aufgrund der Corona-Krise verschärft sich offenbar das Problem der illegalen Müllentsorgung. Über ein besonders dreistes Beispiel ärgert sich der Mundenheimer Klemens Magin: Eine Stelle in der Ortsmitte von Mundenheim hat sich anscheinend zum beliebten Müllabladeplatz entwickelt.

In der Nachbarschaft des Pflegeheims Franz-Siegel-Haus stehen am Zufahrtsweg zum großen Platz am Zedtwitzhof drei Sammelbehälter für Altglas und weitere für Kleiderspenden.