Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Donnerstag eine illegal betriebene Gaststätte im Hemshof geschlossen. Das hat die Stadt mitgeteilt. Zudem habe es bei dem Lokal in der Prinzregentenstraße „Anzeichen für eine rechtswidrige Vermittlung von Wetten“ gegeben. Um 21.30 Uhr fielen den KVD-Mitarbeitern mehrere Personen in einer Gaststätte auf, an deren Fenster Blenden klebten, die den Blick in den Innenraum verhindern sollten. Im Laufe der Kontrolle gaben sich drei verschiedene Personen als Verantwortliche für die Gaststätte aus. Sie konnten aber keine entsprechenden Unterlagen vorlegen und auch nicht die Inhaberverhältnisse klären. Die KVD-Streife entdeckte außerdem Anzeichen für die illegale Vermittlung von Sportwetten. Diese fanden laut Stadt über einen Laptop statt. Der KVD verständigte die Polizei, stellte den Schlüssel zum Lokal sicher und versiegelte die Gaststätte.