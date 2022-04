Wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird gegen eine 17-Jährige ermittelt, die am Sonntag gemeinsam mit ihren Eltern Fahrübungen auf dem Parkplatz am Ebertpark absolvierte. Laut Polizei fiel die 17-Jährige einer Streife durch unsicheres und holpriges Fahren auf. Eine Kontrolle ergab, dass sie sich erst kürzlich bei einer Fahrschule angemeldet hatte. Die Eltern gingen fälschlicherweise davon aus, dass es sich bei dem Parkplatz um Privatgelände handelt. Von der Polizei heißt es dazu: „Wenn Sie noch keine Fahrerlaubnis besitzen, ist das Fahren auf Straßen, öffentlich zugänglichen Plätzen und Parkplätzen nicht erlaubt.“ Um Fahrpraxis zu erlangen, könnten – neben dem Unterricht in der Fahrschule – dafür ausgewiesene Verkehrsübungsplätze genutzt werden.