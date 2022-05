Bereits am Samstag sind der Polizei gegen 22.45 Uhr drei Autos gemeldet worden, die auf der A650 zwischen Ludwigshafen und Oggersheim ein illegales Autorennen gefahren sein sollen. Zeugen gaben an, dass die drei BMW auf der Autobahn nebeneinander fuhren. Zunächst hätten sie ihre Geschwindigkeit auf zirka 50 Stundenkilometer reduziert, um dann direkt mit hoher Geschwindigkeit wieder zu beschleunigen. Das Rennen sei bis zum Autobahnkreuz Ludwigshafen gegangen, wo die BMW auf die A61 in Richtung Speyer wechselten. Wie die Polizei jetzt mitgeteilt hat, konnte sich ein Zeuge das Kennzeichen eines der am Rennen beteiligten Autos merken. Den Beamten zufolge wohnt der Halter dieses Fahrzeugs in Mannheim, die Ermittlungen dauerten an.

Gemeldet habe sich zwischenzeitlich aber auch ein weiterer Zeuge, der angab, am Samstag, gegen 2.30 Uhr, zwei BMW dabei beobachtet zu haben, wie sie auf der Kurt-Schumacher-Brücke von Mannheim kommend ein Rennen gefahren sind. Sie hätten zunächst rechts und links die Fahrerin eines Nissan Micra überholt und ihre Autos dann auf rund 200 Stundenkilometer beschleunigt. Auch am Sonntag meldeten Zeugen gegen 14 Uhr der Polizei, dass auf der A650 ein Rennen zwischen vier hochmotorisierten BMW stattfinde. Die Beamten suchen jetzt weiter nach Zeugen. Wer am vergangenen Wochenende die BMW im Bereich A650, B9, A61 gesehen hat, wird deshalb gebeten, sich unter Telefon 06237 933-0 oder per E-Mail an pastruchheim@polizei.rlp.de bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim zu melden.