Die Tage des IHK-Gebäudes in der Innenstadt sind gezählt: Schon im Juni werden die rund 130 Mitarbeiter der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz umziehen in ihr Übergangsquartier in der Rheinallee. Der Abriss der IHK-Zentrale am Ludwigsplatz soll dann im Juli beginnen und sich bis ins Frühjahr 2024 erstrecken. Dann wird neu gebaut. Das hat die Vollversammlung der Kammer am Dienstagabend einstimmig beschlossen. Die endgültige Entscheidung über die Bauvergabe hatte sich verschoben, als die IHK im vergangenen Jahr nicht wie gewünscht Festpreis-Angebote für Bau und Abriss bekommen hatte. Wegen der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und der Folgen von Corona auf den Baumarkt hatte sich das Kostenrisiko erheblich vergrößert. Das jetzige Gebäude ist in die Jahre gekommen. Die IHK spricht von hohen Instandhaltungskosten und einem großen Investitionsstau. Das gelte auch für das Weiterbildungszentrum der IHK in der Bahnhofstraße. Es soll künftig im Neubau untergebracht werden. Der soll im Sommer 2026 fertiggestellt sein. Das Weiterbildungszentrum werde bis dahin weiterbetrieben, das Gebäude anschließend verkauft.