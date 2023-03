Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Tischrunde der Ludwigshafener Wirtschaft hat in dieser Woche ihren Vorsitzenden Mathias Berkel verabschiedet. In seiner fünfjährigen Amtszeit initiierte der Unternehmer Projekte wie Nukleus, den Raum für gute Ideen, und weitere Initiativen in der Stadt.

An der Spitze der Ludwigshafener Wirtschafts-Tischrunde gibt es nach Angaben einer Sprecherin der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz (IHK) einen Wechsel. Mathias Berkel geht, ein Duo kommt: