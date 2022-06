Am 21. Juni findet jährlich dernationale Aktionstag „Unternehmensnachfolge durch Frauen“ statt. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz beteiligt sich mit einer Telefonaktion an der Initiative der bundesweiten Gründerinnenagentur. Die IHK-Fachberater informieren an diesem Tag Gründerinnen, die einen bestehenden Betrieb übernehmen wollen, zu allen Fragen rund um die geplante Geschäftsübernahme. Ebenso haben sie für Unternehmer Antworten und Ratschläge, die planen, ihren Betrieb an eine Gründerin zu übergeben. Die Telefone sind von 9.30 bis 15.30 Uhr besetzt. Kontakt zum IHK-Starterzentrum Ludwigshafen-Vorderpfalz: Steffen Blaga, 0621 5904-2100.