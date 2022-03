Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz ruft Händler, Dienstleister und Gastronomen auch 2022 wieder zum „Heimatshoppen“ auf. Interessierte sind zur virtuellen Infoveranstaltung am Dienstag, 8. März, 18 Uhr, eingeladen. Im Vorjahr nahmen pfalzweit trotz der schwierigen Situation durch die Corona-Pandemie 23 Städte und Gemeinden an der Aktion teil. „Gerade jetzt ist es wichtiger denn je, ein Zeichen für das lokale Angebot der Betriebe zu setzen und das Bewusstsein für die Vielfalt der eigenen Kommune zu stärken“, erläutert Handelsreferentin Anna Königstein das Engagement der IHK Pfalz.

Die bundesweite Kampagne „Heimatshoppen“ verbindet ansässige Händler, aber auch Gastronomie und Dienstleister unter einer gemeinsamen Dachmarke und zeigt laut IHK auf, welche wichtige Rolle sie in einer Stadtgesellschaft spielen. Höhepunkt der Initiative sind die jährlichen gemeinsamen Aktionstage, an denen die Betriebe ihre Kunden mit besonderen Aktivitäten und Projekten überraschen und die Innenstadt mit Leben füllen. Die Aktionstage finden dieses Jahr am 9./10. September statt. Anmeldungen für 8. März: E-Mail anna.koenigstein@pfalz.ihk24.de.