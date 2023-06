Weil die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz ihre in die Jahre gekommene Zentrale am Ludwigsplatz abreißt, um dort Platz zu schaffen für ein neues Haus der Wirtschaft, ziehen die rund 130 Mitarbeitenden in ein Interimsquartier in der Rheinallee um.

Der Umzug startet am 12. Juni und soll bis Monatsende beendet sein. Nicht davon betroffen ist das Zentrum für Weiterbildung, das in der Bahnhofstraße verbleibt. Während des Umzugs sind die IHK-Mitarbeiter nur eingeschränkt persönlich erreichbar. Telefonisch und per E-Mail ist der Kontakt gegeben. Außenwirtschaftspapiere in Papierform können während des Umzugs nur nach vorheriger Terminabsprache bearbeitet werden, bis 23. Juni am Ludwigsplatz 2-4, ab dem 26. Juni ausschließlich in der Rheinallee 18-20. Der Neubau am Ludwigsplatz soll im Sommer 2026 fertiggestellt sein.

Den Beschluss für den Neubau hatte die IHK-Vollversammlung im April einstimmig getroffen. Dort werden dann sowohl die IHK Pfalz als auch ihr Weiterbildungszentrum untergebracht. Davon verspricht sich die Kammer Synergieeffekte in der Nutzung, insbesondere der Veranstaltungsräume. Eine Studie habe ergeben, dass die Lebenszykluskosten für einen Neubau geringer seien als die Unterhaltskosten der beiden bestehenden Gebäude, bei denen es trotz hoher Instandhaltungskosten einen großen Investitionsstau gebe. Eine Sanierung sei weder günstiger noch nachhaltiger. Die Kosten für Abriss und Neubau belaufen sich auf rund 45 Millionen Euro netto.

Im Netz



www.ihk.de/pfalz/umzug