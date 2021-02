Zum Jahreswechsel hat sich die Stiftung Institut für Herzinfarktforschung (IHF) am Klinikum Ludwigshafen neu aufgestellt: Das Kuratorium als beratendes Gremium der Stiftung hat mit Torbjörn Kartes (41, CDU) einen neuen Vorsitzenden. Vorstandschef Jochen Senges begrüßt die Wahl von Kartes und würdigt dessen Vorgängerin Maria Böhmer (70, CDU) für die „herausragende Zusammenarbeit“. Kartes sei der Stiftung seit einiger Zeit verbunden und über die Projekte gut informiert.

Forschung, Aufklärung, Prävention

Der Rechtsanwalt ist direkt gewählter Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Ludwigshafen/Frankenthal und Mitglied in den Ausschüssen für Arbeit und Soziales sowie für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Auf die neue Aufgabe freut er sich: „Der Herzinfarkt ist in einer zunehmend alternden Gesellschaft eine Volkskrankheit. Deshalb sind im Kampf gegen Krankheiten und für Herzgesundheit systematische und intensive Forschung, Aufklärung und Prävention sehr wichtig.“ Im Austausch mit der Stiftung stand er zuletzt im Kontext mit der Pandemie: Die Stiftung hat ein Corona-Register aufgebaut. In ihm werden alle stationär behandelten Corona-Patienten aus Rheinland-Pfalz erfasst.