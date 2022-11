Am Samstag, 26. November, öffnet die Integrierte Gesamtschule Ludwigshafen-Gartenstadt von 8 bis 13.10 Uhr alle Türen und lädt interessierte Eltern und ihre Kinder ein, die sich nach dem vierten Schuljahr für eine weiterführende Schule entscheiden werden. Auch Schülerinnen und Schüler, die nach der zehnten Klasse das Abitur anstreben, sind willkommen.

Welche Schule ist die richtige für mein Kind, wenn es die Grundschule verlässt? An welcher Schule möchte ich mein Abitur ablegen? Mit diesen Fragen setzen sich derzeit viele Eltern von Viertklässlern, aber auch Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen auseinander. Die IGS Gartenstadt zeigt deshalb am 26. November ihren Unterricht und ihre Methoden in den fünften und sechsten Klassen, aber auch in der Jahrgangsstufe 11.

Nach Angaben der Verantwortlichen stellt die Schulleitung zudem im Rahmen eines Vortrags die Schule und ihre Besonderheiten vor. In kleinen Gruppen führen außerdem Neunt- und Zehntklässler durch das Schulhaus, beantworten Fragen und zeigen die Räumlichkeiten. „In der Pausenhalle erwarten die Highlights unserer Schulgemeinschaft die Gäste“, heißt es in einer Presseerklärung. Präsentiert werde das AG-Angebot der IGSLUGA, die Fremdsprachen und vieles mehr. Darüber hinaus können die Besucher auch einen Blick in den Schulgarten werfen. Weitere Infos im Netz unter www.igsluga.de.