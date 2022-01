Schon seit vielen Jahren setzt sich die Integrierte Gesamtschule (IGS) Ludwigshafen-Gartenstadt für Ruanda und ihre Partnerschule in Rwankuba ein. Nun gab es eine Spende, damit dort ein Schulgarten eingerichtet werden kann.

Das Projekt, an ausgewählten Partnerschulen in Ruanda Schulgärten einzurichten, wird vom Innenministerium Rheinland-Pfalz unterstützt. Die Gärten sollen zur nachhaltigen Ernährungssicherung beitragen. Eine von sieben Schulen, die sich mit eigenen Spenden an dem Projekt beteiligt haben, ist die IGS Gartenstadt, wie Sebastian Schön, Leiter der dortigen Ruanda-AG, mitteilt. 383,40 Euro habe die Schule aus eigenen Mitteln beigesteuert. Das Geld soll der Partnerschule in Rwankuba zugutekommen. Zudem steht in der Ruanda-AG laut Schön ein besonderes Projekt an: das Nähen mit bunten ruandischen Stoffen. Damit sollen einfache Kleidungsstücke kreiert werden, um an einem Workshop zum Thema „Fair Wear – faire und nachhaltige Kleidung“ teilzunehmen. Dieser gehört zur Fairtradetown-Initiative der Stadt.

Schüler spenden Abiball-Geld

Wichtig für die AG ist der Ruanda-Tag, an dem durch Spenden der Schulgemeinschaft laut Schön in der Regel mehrere Tausend Euro eingenommen werden. Außerdem habe sich der letztjährige Abitur-Jahrgang entschlossen, das Geld für den Abi-Ball zu je einem Drittel zu spenden an das Tierheim Ludwigshafen, ein Hospiz in Mannheim und an die Partnerschule. Der Abi-Ball fiel coronabedingt aus. Durch die 840 Euro konnte in Ruanda der Bau eines Hauses für arme Schüler unterstützt werden.