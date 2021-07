Nachdem er im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste, findet am Mittwoch, 14. Juli, an der IGS Ludwigshafen Gartenstadt wieder der jährliche Spendenlauf zugunsten der Partnerschule in Rwankuba statt.

Offizieller Start des Spendenlaufs ist am Mittwoch, 8.30 Uhr, am Haupteingang der IGS, wie Sebastian Schön, Leiter der Ruanda-AG, mitteilt. Teil des Engagements für die ruandische Partnerschule der IGS Ludwigshafen Gartenstadt sei eine Aktion des diesjährigen Abitur-Jahrgangs: Ein Drittel des Geldes, das dieser für die Abiturfeierlichkeiten gesammelt hatte, hat der Jahrgang an die Partnerschule in Rwankuba gespendet. Den restlichen Teil des Geldes haben die Abiturienten dem Tierheim Ludwigshafen sowie einem Kinderhospiz in Mannheim zur Verfügung gestellt.