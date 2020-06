Unbekannte Täter haben am Wochenende 67 Scheiben an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Edigheim eingeschlagen. Laut Polizei entstand an dem Gebäude in der Mühlaustraße ein Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro. Die Ermittlungen zur Tat laufen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurden die Scheiben von außen beschädigt. Es sei nicht auszuschließen, dass es einen Zusammenhang zu einer sehr ähnlichen Tat am Wochenende zuvor (6./7. Juni) gibt. Auch da waren mehrere Scheiben an der IGS eingeschlagen worden. Der Schaden lag damals bei 750 Euro. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall. Wer hat etwas gesehen? Hinweise werden unter Telefon 0621/963-2122 entgegen genommen.