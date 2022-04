69 von 75 Abiturienten haben nach Angaben der Integrierten Gesamtschule Edigheim die Abiturprüfungen bestanden. Am besten haben Friederike Meil (1,3) und Christian Tisch (1,7) abgeschnitten. Außerdem hat der Förderverein dieses Jahr zum ersten Mal den Preis „Teamschule“ für herausragenden Einsatz in der Schulgemeinschaft verliehen an: Irene Edosomwan, Inga Junkes, Anna Schumacher, Christian Tisch, Baki Karabalci, Luisa Frank, Midya Khawajeh und Gianluca Sole.