Weil ein Fußgänger trotz roter Ampel an der Kreuzung K13/ Ignaz-Büttner-Straße (Maudach) auf die Straße lief, musste eine 50-jährige Autofahrerin eine Vollbremsung hinlegen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Wie die Polizei weiter mitteilte, konnte das Fahrzeug hinter ihr nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Der Fußgänger, der mit einem Hund unterwegs war, kam der Aufforderung, bis zum Abschluss der Unfallaufnahme zu warten, nicht nach und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion, Telefon 0621 963 2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.