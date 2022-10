Mehr als zwei Wochen nach dem Abspann des letzten Films beim diesjährigen Festival seien bereits vergangenen – und im Stadtpark sei noch längst kein Ende der Abbauarbeiten der Festivalstadt in Sicht. Das kritisiert die Interessengemeinschaft (IG) Stadtpark.

Der Abbau schreite zwar voran, aber immer noch stünden Zelte zum Großteil noch, Stapel von Holzplatten türmten sich an vielen Stellen. Der reichliche September-Regen komme folglich dort nicht im Erdreich an, wo Zeltdächer und Holzplanken den Parkboden weiterhin abdeckten, bemängelt die IG. Dies sei ein weiterer Schaden für diesen Teil des Parks und sicher nicht hilfreich für die Pflanzenwelt der Wiesen.

Mitgenommen, auch durch den Regen: Parklandschaft am Festivalareal. Foto: Moray Auch Teile des Zauns stehen noch. Foto: Moray Stapler bei der Arbeit. Foto: Moray Blick auf das Areal an den Platanen. Foto: Moray

„All die V.I.Ps, die gerne in schönem Ambiente mit Schauspiel-Berühmtheiten sprechen, die sollten sich jetzt einmal anschauen, wie es aussieht, nachdem der rote Teppich eingerollt wurde. Denn so wie hier sollte es im Stadtpark nicht aussehen, und erst recht nicht im Landschaftsschutzgebiet“, heißt es in einer Bestandsaufnahme der IG.

Für das Gedeihen des Parks zu sorgen, liege in der Verantwortung der städtischen Entscheidungsträger, die aber diesbezüglich das Offensichtliche ignorierten und den Blick wohl lieber auf die Filmleinwand als auf den geschädigten Park richteten, bilanziert die IG. Sie fordert seit Längerem eine Verlegung des Festivals, weil es dem Schutzgebiet nachhaltig schade.

Zur 18. Ausgabe des Festivals (24. August bis 11. September) kamen 88.000 Besucher auf die Parkinsel.