Die IG Metall Ludwigshafen-Frankenthal ruft zur Teilnahme bei den am 9. Juni anstehenden Kommunal- und Europawahlen auf. „Alle, die wählen gehen können, sollten dieses wertvolle Recht wahrnehmen. Es geht um zu viel, als die Wahlen Hetzern, Nationalisten und Antidemokraten zu überlassen. Egal ob auf kommunaler oder europäischer Ebene, unser demokratisches, solidarisches Miteinander muss gestärkt werden“, sagt Birgit Mohme, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Ludwigshafen-Frankenthal. Entscheidungen über die Sicherheit und Zukunft von Arbeitsplätzen würden nicht nur in Berlin, sondern auch vor Ort und in Brüssel getroffen. Ein Verdienst Europas sei es, soziale Standards zu setzen.

Appell an die Bundesregierung

Die IG Metall fordert die Bundesregierung auf, die Anforderungen bei Mindestlöhnen und eine Mindest-Tarifbindung auch zügig umzusetzen. Auch für Industriepolitik sei die EU-Ebene ein wesentlicher Faktor. Nach Ansicht der IG Metall muss staatliche Unterstützung für Industrieunternehmen europarechtlich leichter möglich sein – und an Bedingungen geknüpft werden, etwa an Tarifverträge und den Erhalt von Arbeitsplätzen. Strompreise müssten international wettbewerbsfähig sein. Öffentliche Aufträge müssten an europäische Wertschöpfung gekoppelt werden. „Wer wählt, bringt sich ein und macht deutlich, was ihm oder ihr wichtig ist. Wir wissen als Gewerkschaften ganz genau, dass Mitbestimmung und Zusammenhalt die beste Basis für eine starke Demokratie sind – im Betrieb oder in der Gesellschaft. Wer wählen geht, kann dafür sorgen, dass unsere Stimmen gehört werden“, so Mohme.

Die Europawahl bietet dieses Jahr erstmals auch die Möglichkeit für 16- und 17-Jährige, ihre Stimme abzugeben. „Es ist richtig und wichtig, dass die Stimmen junger Menschen besser gehört werden. Jugendliche und junge Erwachsene sollten die Chance nutzen, klar zu zeigen, was ihnen in der Politik wichtig ist“, sagt Wladislaw Wolter, verantwortlich für Jugendarbeit bei der IG Metall in Ludwigshafen-Frankenthal.