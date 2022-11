Nach Angaben der IG Metall Ludwigshafen-Frankenthal haben sich im Bezirk über 200 Beschäftigte an der ersten Warnstreikwelle in der Region beteiligt. Dennoch ist auch die vierte Verhandlungsrunde über eine Tariferhöhung für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in der Pfalz ist Ende voriger Woche ergebnislos geblieben, ein neuer Verhandlungstermin ist nicht vereinbart worden.

„Es gab wieder nur einen Brei von Worthülsen. Damit lässt sich kein Tarifabschluss erzielen. Eine zukunftsorientierte Tarifpolitik erfordert mehr inhaltliche Substanz“, forderte Birgit Mohme, Bevollmächtigte der IG Metall Ludwigshafen-Frankenthal. Die Warnstreiks sollen diese Woche ausgeweitet werden, kündigte die IG Metall an.

Mohme warnte die Arbeitgeber davor, die Wut der Beschäftigten zu unterschätzen. „Es fehlt nicht mehr viel, und 24-Stunden-Warnstreiks sind unausweichlich.“