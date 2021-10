Mehrere tausend Beschäftigte der Metall- und der Chemieindustrie sowie weiterer Branchen haben am Freitag bundesweit für einen fairen, sozial-ökologischen Wandel der Industrie demonstriert. In Ludwigshafen hatte die IG BCE zu einer Kundgebung auf dem Theaterplatz aufgerufen. Rund 300 Menschen sind gekommen. Das Motto lautete „Tag der Transformation“. Die Beschäftigten fordern von der Politik, den Wandel der Industrie mit öffentlichen Investitionen und flankierenden Arbeitsmarktmaßnahmen zu unterstützen. Mit dem Aktionstag, der in über 50 Städten stattfand, wollen sich die Gewerkschaften in die laufenden Koalitionsverhandlungen einmischen, die zwischen SPD, Grünen und FDP über die Bildung einer Ampel-Regierung laufen.

Hauptredner in Ludwigshafen war der IG BCE-Bundesvorsitzende Michael Vassiliadis. Der 57-Jährige gelernte Chemielaborant ist Aufsichtsratsmitglied der BASF. „Der Standort in Ludwigshafen braucht so viel Energie wie Hamburg. Dafür wird erneubare Energie zu einem vernünftigen Preis benötigt, um den Standort zu erhalten.“ Um den Strom von Windkraftanlagen nach Ludwigshafen zu bringen, müssten entsprechende Stromtrassen noch geschaffen werden. „Dafür brauchen wir eine gesetzliche Grundlage“, forderte Vassiliadis. BASF-Betriebsratschef Sinischa Horvat sah im anstehenden Industriewandel Risiken, aber auch eine Riesenchance für das Chemiewerk: „Wir können Technologieführer werden, dann haben wir im globalen Wettbewerb Vorteile, von denen die Mitarbeiter profitieren.“ Die Energieversorgung für den Standort Ludwigshafen müsse für die Zeit nach dem Kohleausstieg gesichert sein. Alexander Schweitzer (SPD), Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung in Rheinland-Pfalz, versprach den Gewerkschaftern, dass die Landesregierung den Strukturwandel im Sinne der Beschäftigten begleiten werde.