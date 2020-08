Die „Corona-Disziplin“ auf dem Bau sinkt: Auf immer mehr Baustellen werde gegen Abstands- und Hygieneregeln verstoßen. Das beklagt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau). „Viele Firmen nehmen die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus auf die leichte Schulter. Das ist fatal“, sagt Rüdiger Wunderlich, Vorsitzender der IG Bau Rheinhessen-Vorderpfalz.

Immer häufiger werde wieder „im alten Trott“ gearbeitet – also wie vor der Corona-Pandemie, beklagt die Gewerkschaft. Viele Bauunternehmen blendeten die Gefahr einer Infektion mit dem Covid-19-Virus inzwischen einfach aus. Bei ihren Baustellen-Visiten stoße die Gewerkschaft auch in Ludwigshafen auf „grobe Corona-Sünden“: „Oft ist nicht einmal das Händewaschen möglich. Ein Waschbecken mit Seife und fließendem Wasser: Fehlanzeige. Von Desinfektionsmitteln ganz zu schweigen. Aber auch Sammeltransporte in Bullis sind schon längst wieder an der Tagesordnung. Genauso Frühstücks- und Mittagspausen dicht an dicht im Bauwagen“, beklagt Wunderlich.

Corona-Schutz auf dem Bau koste – wie in anderen Bereichen der Wirtschaft auch – Geld. Das seien allerdings notwendige Investitionen, die die Bauunternehmen in Ludwigshafen nicht scheuen dürften, fordert die IG Bau: „In der Corona-Pandemie zeigen Baubeschäftigte volle Leistung. Dafür haben sie auch vollen Gesundheitsschutz verdient.“

Tarifverhandlungen stehen an

Wunderlich appelliert daher auch an die Baubeschäftigten in Ludwigshafen, strikt darauf zu achten, sich zu schützen: „Regelmäßiges Händewaschen, Schutzmasken und das Arbeiten mit Abstand gehören dazu. Denn Corona-Schutz ist Arbeitsschutz. Und den müssen Beschäftigte notfalls selbstbewusst einfordern.“ Die Gewerkschaft werde ihre Kritikpunkte auch bei den Tarifverhandlungen thematisieren und angesichts der boomenden Branche zudem ein Lohnplus von fast sieben Prozent fordern.