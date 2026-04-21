Worauf die Gewerkschaft mit Blick auf den 28. April hinweist: Dann ist der internationale Gedenktag für mehr Arbeitsschutz – der sogenannte Workers’ Memorial Day.

Ein Zeichen für mehr Arbeitsschutz setzen: Egal, ob auf der Baustelle, am Fließband oder im Büro. Am Dienstag, 28. April, sollen die Beschäftigten in Ludwigshafen um 12 Uhr mittags eine Gedenkminute für alle einlegen, die im Job einen Unfall hatten oder krank geworden sind. Dazu ruft die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) Rheinhessen-Vorderpfalz auf. Anlass ist der internationale Gedenktag für mehr Arbeitsschutz – der „Workers’ Memorial Day“.

Appell an beschäftigte

Die IG BAU Rheinhessen-Vorderpfalz appelliert an die Beschäftigten in Ludwigshafen, einen „Wo lauern Gefahren?“-Check im Betrieb zu machen: „Es ist wichtig, über die Risiken am eigenen Arbeitsplatz zu sprechen. Denn jeder Unfall ist einer zu viel. Die Arbeitssicherheit ist keine lästige Pflicht, sondern ein Muss. Daran darf der Chef keinen Cent sparen“, sagt Rüdiger Wunderlich.

Der Vorsitzende der IG BAU Rheinhessen-Vorderpfalz macht dabei deutlich, dass es um die ganze Palette der Risiken im Job gehe: „Um den Sturz von der Leiter und das Ausrutschen mit der Motorsäge genauso wie ums Sanieren von Asbest-Gebäuden. Aber auch um Psycho-Druck – vom hohen Arbeitstempo bis zu Stressfaktoren mit Burnout im Büro“, so Wunderlich. Im Arbeits- und Gesundheitsschutz sei Eigenverantwortung gefragt. Passend dazu steht der „Workers Memorial Day“ nach Angaben der IG BAU in diesem Jahr unter dem Motto: „Sag’ Stopp!, wenn es gefährlich ist.“

Im März ist Rüdiger Wunderlich als Chef des Bezirksverbands Rheinhessen-Vorderpfalz der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) für vier weitere Jahre im Amt bestätigt worden. Damit bleibt der 54-Jährige auch in Ludwigshafen Interessenvertreter für Bauarbeiter, Reinigungskräfte sowie Beschäftigte aus der Land- und Forstwirtschaft.