Noch bis Ende Mai laufen die Betriebsratswahlen. Möglich sind die in allen Firmen in Ludwigshafen, in denen fünf oder mehr Beschäftigte arbeiten. Dabei zählen Vollzeit- und Teilzeitkräfte genauso wie Azubis und Mini-Jobber. Darauf weist die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) hin.

In Ludwigshafen gibt es laut Mitteilung der IG Bau rund 4950 Unternehmen mit 119.000 Beschäftigte. In rund 40 Prozent der Firmen könne ein Betriebsrat gewählt werden, beruft sich die Gewerkschaft auf Zahlen der Arbeitsagentur. „Gerade Handwerker sollten ihre Chance, einen Betriebsrat zu wählen, besser nutzen: in Bauunternehmen genauso wie bei Dachdecker- oder Malerbetrieben. Da ist noch viel Luft nach oben, wenn es um die Interessenvertretung der Beschäftigten gegenüber dem Chef geht“, sagt Rüdiger Wunderlich von der IG Bau Rheinhessen-Vorderpfalz. Aber auch in der Gebäudereinigung sei ein Betriebsrat wichtig: „Immer wieder gibt es gerade in der Reinigungsbranche in der Region Ärger um Dienstpläne, um Urlaub und um fehlende Zulagen für die Arbeit an Sonn- und Feiertagen. Vor allem aber auch, wenn der faire Tariflohn nicht gezahlt wird. In solchen Fällen ist der Betriebsrat ein wichtiges Sprachrohr gegenüber der Chef-Etage“, sagt Wunderlich. Außerdem kümmere sich ein Betriebsrat um die Fortbildung am Arbeitsplatz. Wer in Ludwigshafen auf dem Bau, in der Gebäudereinigung, im Garten- und Landschaftsbau, in der Forst- oder Landwirtschaft arbeitet, kann sich bei Fragen rund um den Betriebsrat an die IG Bau wenden. Die Gewerkschaft unterstützt Beschäftigte, die in ihrer Firma einen Betriebsrat wählen oder gründen wollen: Telefon 0621 685999 0 oder ludwigshafen@igbau.de.