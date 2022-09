Der Ludwigshafener Kreisverband des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) lädt zu einem „Sonntagsspaziergang der besonderen Art“ ein. Am 25. September will sich der VCD zusammen mit Bürgern eine Auswahl von Plätzen in Ludwigshafen-Mitte ansehen und Ideen sammeln, wie diese Plätze für Menschen einladender gestaltet werden können. Mit dem Spaziergang will der VCD Werbung für die Beteiligung am Stadtentwicklungskonzept für die Innenstadt machen und dazu mit den Bewohnern ins Gespräch kommen. Treffpunkt ist im Bürgerhof vor der Volkshochschule. Der Spaziergang startet am Sonntag um 15 Uhr. Die Tour ist Auftakt zu einer Serie von Stadtspaziergängen mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten.