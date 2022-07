Am Donnerstag, 21. Juli, 18 Uhr, sind laut Stadtverwaltung alle Bewohner und Interessierten eingeladen, sich zum Thema Neugestaltung des Eingangs im Dichterquartier (Süd) einzubringen. Der Bereich hinter dem Edeka-Markt an der Fontane-/Saarlandstraße soll neu gestaltet werden, da die Verkehrsführung derzeit sehr unübersichtlich ist. Dafür lädt das Team des Büros Sozialer Zusammenhalt Dichterquartier die Nachbarschaft ins Gemeindezentrum Heilig Geist, Georg-Herwegh-Straße 43, ein, Anregungen und Ideen zu äußern, was bei der Verkehrsführung künftig beachtet werden sollte und ob zusätzliche Aufenthaltsmöglichkeiten gewünscht sind. Die Anregungen werden gesammelt, ausgewertet und dienen als Grundlage für einen Konzeptentwurf, der der Öffentlichkeit an einem weiteren Termin vorgestellt und gemeinsam erörtert wird.