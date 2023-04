Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Samet Aydogan (20) vom Fußball-Bezirksligisten BSC Oppau gilt als klassischer „Zehner“. Der Fachabiturient mit türkischen Wurzeln ist in Ludwigshafen geboren und in Oppau aufgewachsen. In der Jugend spielte Aydogan bei BW Oppau, VfR Friesenheim und FC Speyer 09. Nach einer Saison beim Oberligisten TuS Mechtersheim wechselt der Mittelfeldspieler 2020 zum BSC Oppau.

Herr Aydogan, Sie waren bei einem türkischen Proficlub zum Probetraining gewesen. Wie kam das zustande?

Ein Bekannter meines Schwagers ist in der Türkei Manager bei einem