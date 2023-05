Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gleich zwei Premieren gibt es am Wochenende bei den Boulisten des VSK Niederfeld: Erstmals wird am Sonntag, 14 Uhr, auf der Anlage im Heuweg das Boule-Sportabzeichen abgenommen und Anette Schangai feiert ihren Einstand als Prüferin. Was sie von „Schubladendenken“ hält.

Boule oder Pétanque – was ist eigentlich richtig?

Das aus Frankreich stammende Boule bezeichnet hierzulande das Freizeit-Spiel auf öffentlichen Plätzen. Für