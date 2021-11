War es ein versuchter Totschlag oder nur eine gefährliche Körperverletzung? Darüber muss seit Dienstag das Schwurgericht am Landgericht Frankenthal entscheiden. Fest steht, dass ein heute 48-jähriger Mann am Danziger Platz den neuen Partner seiner ehemaligen Lebensgefährtin mit einem Messerstich verletzt hatte. Die Staatsanwaltschaft geht von einem versuchten Totschlag aus.

Am frühen Nachmittag des 2. Mai war der 48-Jährige auf seine Ex-Partnerin getroffen. Es habe sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung entwickelt, in deren Folge der Mann ein Messer gezückt habe und damit den neuen Lebensgefährten bedrohte. „Ich mach dich kalt“, habe er gedroht und Ausholbewegungen mit der Klinge ausgeführt, schilderte Staatsanwältin Christina Pasedach. In einem Gerangel seien beide Männer im Anschluss zu Boden gegangen. Nachdem sie sich wieder aufgerappelt hatten, habe der Angeklagte dem Geschädigten „zielgerichtet mit dem Messer in die Brust gestochen“, hieß es in der Anklageschrift. Als er sich über den nun am Boden liegenden Verletzten beugte, um erneut zuzustechen, hätten zwei eingreifende Zeugen Schlimmeres verhindert. Das Opfer hat den Angriff überlebt, konnte das Krankenhaus nach sechs Tagen wieder verlassen.

Angeklagten ins Gewissen geredet

Zum Prozessauftakt am Dienstag wurde lediglich die Anklageschrift verlesen. Der Vorsitzende Richter Karsten Sauermilch redete anschließend dem 48-Jährigen ins Gewissen. Denn die Aussagen, die der Mann während der Ermittlungen gemacht hatte, passen nicht zu den Schilderungen des Geschädigten, ließ Sauermilch durchblicken. „Wir müssen hier entscheiden, wem wir Glauben schenken, denn wir waren ja nicht dabei.“ Bislang habe sich der Mann auf eine Notwehrsituation berufen. „Das Opfer stellt die Situation anders da“, ließ der Richter durchblicken.

Strafmaß zwischen fünf und 15 Jahren

Der Unterschied könnte für den Beschuldigten gewaltig sein. Der Strafrahmen für einen versuchten Totschlag ist nicht genau definiert. „Der Versuch kann milder bestraft werden als die vollendete Tat“, heißt es im Gesetzestext. Für einen vollendeten Totschlag liegt der Rahmen zwischen fünf und 15 Jahren. Sollte jedoch der Angeklagte aktiv von seinem Versuch abgesehen haben, käme auch eine gefährliche Körperverletzung in Betracht. Hier liegt der Strafrahmen zwischen sechs Monaten und zehn Jahren Haft, deutete Sauermilch an. Er erklärte auch die begrenzten Möglichkeiten des Schwurgerichts. „Wir können hier nicht 20 Jahre Beziehung inklusive Sorgerechtsstreit aufarbeiten.“ Zumal die gesamte Situation emotional sehr aufgeladen sei.

Echte Hausaufgaben also für den 48-Jährigen, der nach dem Prozessauftakt am Mittwoch zu Wort kommen wird. Um 10 Uhr wird die Verhandlung vor dem Landgericht Frankenthal fortgesetzt.