Interview: Emmanuel Peterfalvi ist besser bekannt unter seinem Bühnennamen Alfons. Der Franzose mit auch deutschem Pass versteht sich mehr als Geschichtenerzähler denn als Spaßmacher, verrät er im Gespräch mit Katharina Kovalkov-Walth. Er kommt auch in die Kurpfalz.

Herr Peterfalvi, als wäre die Pandemie nicht schon genug für die Welt gewesen, tobt nun auch noch ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Ist Ihnen da manchmal nicht nach Witzemachen zumute?

Wenn ich auf die Bühne gehe, ist es nicht primär mein Ziel, Witze zu machen. Natürlich bin ich müde von der Situation. Aber es kollidiert nicht mit meiner Art, aufzutreten. Mit meiner Arbeit als Geschichtenerzähler – mehr als ein Clown oder Humorist zu sein. Ich finde es toll, wenn mein Publikum lacht, auch in diesen schwierigen Zeiten. Lachen ist toll. Es öffnet die Menschen und lässt alle Sorgen beiseite. Das ist mir sehr wichtig.

Aber ich habe schnell bemerkt, dass es mir nicht genug ist, Menschen nur zum Lachen bringen. Einen Gag nach dem anderen zu machen und dann die Leute wieder nach Hause zu schicken – das erfüllt mich gar nicht. Und ich hoffe, sie auch nicht. Ich möchte mehr. Ich möchte die Emotionen bei den Menschen aufwecken. Ich will, dass die Leute nach Hause gehen und nachdenken – vielleicht auch darüber nachdenken, worüber sie gelacht haben. Deshalb sind die Themen Krieg, Frieden und Freundschaft in Europa immer sehr präsent in all den Dingen, die ich auf der Bühne mache.

Um Freundschaft in Europa ging es auch bei ihrem Besuch am Mainzer Willigis-Gymnasium im Februar. Dort haben Sie den Schülerinnen und Schülern nicht nur eine kleine humorvolle Stunde in Französisch, sondern auch in Geschichte gegeben. Ein tolles Projekt, das aus einem anderen Ihrer Projekte entstanden ist: Le Freundeskreis. Erzählen Sie doch ein bisschen: Was ist der Freundeskreis und wie kam es zu dem Schulbesuch?

,Le Freundeskreis' ist eine Webseite. Und alle, die meine Geschichten und meine Werte mögen, können – und sollen – sich auf dieser Webseite für einen kleinen Monatsbeitrag anmelden. Da zeige und erzähle ich ganz viele Dinge, über mich, was mich bewegt, einen Blick hinter die Kulissen meiner Arbeit und Ähnliches. Man bekommt die neusten Geschichten, noch bevor sie ins Programm kommen. Die Menschen stehen immer in engem Kontakt mit mir. Sie können mir Fragen stellen und sich austauschen. Und gerade in dieser schwierigen Zeit ist es super, so etwas zu haben. Viele gucken sich auch gerne meine Montagsgeschichten an. Man muss sie nicht montags gucken. Aber viele schauen es sich trotzdem am Montag an, als kleine Energie- und Hoffnungsspritze für den Rest der Woche.

Es geht also um eine besondere Nähe zwischen Künstler und Publikum?

Genau. Zuerst wollte ich das Projekt gar nicht machen, um ehrlich zu sein. Ich war nämlich überzeugt davon, dass Nähe und Digitalangebote ein Widerspruch sind. Aber zum Glück haben viele Leute aus meinen Team richtig darauf bestanden und sind penetrant dran geblieben. Und ich muss sagen, sie hatten recht, und ich hatte komplett unrecht. Wir sind dabei, mit Le Freundeskreis etwas zu erfinden, was wirklich einzigartig ist und gerade in diesen schwierigen Zeiten sehr hilft.

Und in diesem Kreis befindet sich auch eine Lehrerin, die Sie an die Schule eingeladen hat?

Richtig. Sie war in meinem Programm ,Jetzt noch deutscherer', in dem ich auch unter anderem von meiner Großmutter erzähle, die während des Nationalsozialismus’ in Auschwitz war. Und die Lehrerin hat mich kontaktiert und sagte: ,Ich möchte, dass meine Schüler das auch sehen und hören.' Ich hatte geantwortet, dass ich demnächst nicht in Mainz spielen würde. Aber sie war so motiviert, dass sie sagte: ,Das ist nicht schlimm. Wir mieten einen Bus und fahren dahin, wo du spielst.' Und ich fand diese große Motivation so toll, dass ich gesagt habe: ,Pass auf, wenn ihr das wirklich machen wollt und einen Bus mietet, um extra zu mir in die Show zu kommen, dann fahre ich als Dankeschön am nächsten Tag zu euch in die Schule und beantworte alle Fragen, die die Schüler haben.' Und sie kamen tatsächlich eine Stunde mit dem Bus zu einem Auftritt gefahren. Ich habe sogar am Ende darauf hingewiesen, und sie bekamen einen Sonderapplaus. Und ich kam am nächsten Tag zu ihnen gefahren.

Und welche Fragen haben die Schüler gestellt?

Die Lehrerin hatte sich mit ihren Schülern schon Monate im Voraus vorbereitet, sie hat all die Themen aus meinem Programm mit ihrem Schülern besprochen – Krieg und Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich. Das war richtig klasse für mich, so einen Austausch zu haben. Denn die Kinder haben sich damit beschäftigt und verstanden, dass das nicht nur irgendein Quatsch ist, sondern dass dies Themen sind, die ihre Zukunft massiv beeinflussen werden. Sie haben wirklich intelligente Fragen gestellt. Es war super. Und sofern ich das mitbekommen habe, war es für sie auch super. Und ich würde das gerne noch mal machen, dass Schulklassen zu mir ins Theater kommen und ich am nächsten zu ihnen in die Schule. Also wenn jemand von Ihren Leserinnen und Lesern an einer Schule unterrichtet und Interesse hat, dann nur zu.

Etwas Besonderes, in der Tat. Eine andere Besonderheit haben Sie im vergangenen Jahr erlebt: Sie bekamen das Bundesverdienstkreuz verliehen. In Ihrem Programm erzählen Sie, dass Ihre jüdische Großmutter, obwohl Sie von den Nazis im Konzentrationslager Auschwitz gefangen gehalten wurde, nach ihrer Befreiung bis zu Ihrem Tod nie einen Groll gegen die Deutschen hegen wollte – auch wenn sie jeden Grund dazu gehabt hätte. Eine bemerkenswerte Frau. Nun bekam ihr Enkel von Deutschland die höchste Auszeichnung verliehen. Was würde sie jetzt wohl dazu sagen?

Das stimmt, sie wollte die Deutschen trotz allem nicht hassen. Als Kind habe ich das nicht verstanden. Ich habe sie gefragt, wieso sie die Deutschen nicht hassen wollte. Bei dem, was sie erlebt hatte, wäre das normal gewesen. Sie hat nur gesagt, dass sie sich wünschte, dass so etwas nie wieder passiert und dass ich es irgendwann verstehen würde. Und ich glaube, ich habe es verstanden – aber tatsächlich erst vor Kurzem.

Das Bundesverdienstkreuz zu erhalten, war für mich extrem bewegend. In der Begründung hieß es, für mein „herausragendes Engagement für die Völkerverständigung“. Das sind Dinge, die mir sehr wichtig sind. Und dafür gerade in Deutschland ausgezeichnet zu werden, obwohl Deutschland und Frankreich eine schwierige Geschichte zusammen haben, ist für mich ein großes Symbol. Aber sicherlich auch deshalb, weil die Worte meiner Großmutter in mir immer noch resonieren. Und letztendlich habe ich diese Auszeichnung stellvertretend für meine Großmutter bekommen, sozusagen.

Termin

Alfons tritt mit seinem „Le Best of!“-Programm am 14. Mai im Capitol in Mannheim und am 17. November in Limburgerhof in der Kleinen Komödie auf. Schon am 24. März ist Alfons in Neustadt zu erleben. Am 23. März ist er in Kusel und am 21. September 2023 im Kulturzentrum Kammgarn in Kaiserslautern zu Gast. Mehr unter www.alfons-fragt.de, dort gibt es auch Links zum Kartenverkauf.