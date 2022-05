Francesco Mauceri (26) ist der Mann der Stunde in der A-Klasse Rhein-Pfalz. Mit seinen beiden Treffern beim 2:1-Erfolg über die TSG Eisenberg sicherte der Offensivmann der SG Edigheim den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga. Im Interview spricht der Stürmer, der unter anderem für den VfR Friesenheim, den FSV Oggersheim und Arminia Ludwigshafen auflief, über seinen Doppelpack und seine Furchtlosigkeit vor großen Namen.

Herr Mauceri, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Mit Ihren beiden Treffern am Wochenende waren Sie mitverantwortlich für den Sprung in die Bezirksliga. Wie hat sich das angefühlt in der 94. Minute das entscheidende Tor zu erzielen?

Nach dem Tor rannten 30 bis 40 Personen auf mich zu und umarmten mich. Da merkte ich, wie diese Last von uns allen abfiel. Ich brach in Tränen zusammen. Wir haben wirklich hart dafür gearbeitet und drei Spieltage vor dem Ende sieben Punkte Vorsprung gehabt. Nach zwei Niederlagen und dem 0:1-Rückstand beginnt man schon zu zittern. Bevor mein Tor zum 2:1 fiel, hatte der Schiedsrichter schon die Pfeife im Mund und ich dachte nur „Scheiße“. Ich war fest davon überzeugt, dass wir die Relegationsspiele verloren hätten, weil wir sehr müde sind. Aber wir haben Charakter gezeigt und offenbart, was wir für eine Familie sind. Es war ein unfassbares Gefühl.

Im kommenden Jahr heißen die Gegner dann BSC Oppau, LSC und Südwest Ludwigshafen. Wie groß ist die Vorfreude auf all diese Namen?

Wir hatten nach dem Aufstieg aus der B-Klasse auch Friesenheim als Konkurrenten, die mich damals auch nur in der zweiten Mannschaft haben spielen lassen. Da ging ich auch mit Respekt an die Sache, aber auch gegen sie funktionierte es. Diese Hemmschwelle ist bei mir weg. Ich habe gar keine Angst, egal wer kommt. Ein Spiel gegen den BSC Oppau ist natürlich ein geiles Derby.

Sind Sie in der kommenden Saison noch Teil des Teams und haben Sie sich ein Ziel gesetzt?

Ja, ich gehe auf jeden Fall mit. Ich habe mit Giuseppe Porco schon ausgemacht, dass ich unter ihm spiele, so lange er Trainer ist. Dankbar bin ich aber auch seinem Vater Roberto Porco. Er hat immer an mich geglaubt. Was die kommende Saison angeht: Ich hoffe, dass wir das Maximale aus uns herausholen. Wir haben die perfekten Anlagen, die perfekten Spieler und den perfekten Trainer dazu. Warum sollten wir nicht an unsere Leistung anknüpfen und unter die Top vier kommen? In der Saison selbst können wir aber sicher über die Ziele sprechen.