Andreas Mack ist neuer Vorsitzender der Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde (IBF) in Ludwigshafen. Der Verein hat seine Tagesstätte komplett renoviert und will nun weiter modernisieren.

Die Einrichtung war aus Büroauflösungen zusammengestückelt worden. Mit Spenden und Zuschüssen von rund 20.000 Euro, beispielsweise von der Glücksspirale, konnte die gesamte Tagesstätte neu renoviert und möbliert werden. Der neue Vorstand will nun den Therapieraum neu ausstatten. Auch dafür soll Geld eingeworben werden. Eine erste Förderzusage über rund 7000 Euro gibt es bereits, wie der Verein weiter mitteilt. Auch im Außenbereich sollen einige Verbesserungen vorgenommen werden, damit sich dort die Rollstuhlfahrer leichter bewegen können. Geplant sind auch Hochbeete, die man mit dem Rollstuhl unterfahren kann.

Der IBF hat nun ein fast komplett neues Führungsteam gewählt. Nach dem Rückzug von Arno Taglieber steht nun Andreas Mack an der Spitze. Er dankte Taglieber für das Engagement über viele Jahrzehnte. Als Vize-Vorsitzender unterstützt Holger Scharff. Ebenfalls im Vorstand engagieren sich Maray Keck-Schraml, Florian Weihe, Magdalena Thienel, Jürgen Baader und Jürgen Juchem. Neue Leiterin der IBF-Tagesstätte ist Jennifer Mack. Der Verein feiert am 9. Juli sein 50-jähriges Bestehen. Der IBF setzt sich für die Interessen von Behinderten in Ludwigshafen ein, etwa für Aufzüge an Bahnhöfen, behindertengerechte Toiletten, veranstaltet Freizeiten und Sportveranstaltungen.

Hilfe für Ukraine

Der IBF engagiert sich gemeinsam mit dem Arbeiter-Samariter-Bund und der Arbeiterwohlfahrt in der Aktion „Lu hilft“. Gemeinsam werden Spenden und Hilfsgüter für die Flüchtlinge aus der Ukraine gesammelt. Mittlerweile sind 19 Hilfstransporte ins Krisengebiet erfolgt, 17.000 Euro wurden gespendet.