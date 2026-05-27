Die Hochschule Ludwigshafen erweitert den Studiengang Gesundheitsökonomie: Ab dem Wintersemester ist auch ein nicht-duales Studium möglich.

Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen erweitert ihr Studienangebot im Bereich Gesundheitsökonomie. Wie die Hochschule mitteilte, kann der Bachelorstudiengang Gesundheitsökonomie ab dem Wintersemester 2026/27 erstmals auch in einer nicht-dualen Variante studiert werden. Bislang war der Studiengang ausschließlich dual aufgebaut und kombinierte ein Hochschulstudium mit praktischen Einsätzen in Unternehmen oder Einrichtungen des Gesundheitswesens. Dieses Modell bleibt weiterhin bestehen.

Mit der neuen Studienform sollen Studierende mehr Flexibilität erhalten. Geplant sind unter anderem zusätzliche englischsprachige Lehrveranstaltungen sowie die Möglichkeit, ein Auslandssemester zu absolvieren. Damit reagiert die Hochschule nach eigenen Angaben auch auf die zunehmende Internationalisierung des Gesundheitswesens.

Der Bachelorstudiengang dauert sieben Semester und vermittelt Kenntnisse an der Schnittstelle von Wirtschaft und Gesundheit. Einsatzmöglichkeiten für Absolventinnen und Absolventen gibt es etwa bei Krankenkassen, Kliniken, Beratungsunternehmen oder in der Pharma- und Medizintechnikbranche.

Auch der anschließende Masterstudiengang „Versorgungssteuerung im Gesundheitswesen – Health Care Management“ kann sowohl dual als auch nicht-dual absolviert werden. Thematisch geht es dort unter anderem um Digitalisierung, Versorgungsmanagement und Führung im Gesundheitswesen. Bewerbungen für das Wintersemester sind bis 15. August möglich. Die Vorlesungen beginnen Mitte September. Weitere Informationen gibt es unter www.hwg-lu.de/studium/bachelor/gesundheitsoekonomie-bsc.