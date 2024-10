35 Studierende der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) Ludwigshafen dürfen sich als Anerkennung für ihre herausragenden hochschulischen und ehrenamtlichen Leistungen über ein Deutschlandstipendium freuen. Wie die HWG in einer Pressemeldung weiter mitteilt, erhalten die Stipendiatinnen und Stipendiaten über einen Zeitraum von einem Jahr jeweils eine monatliche Förderung in Höhe von 300 Euro. Die monatliche Summe übernehmen jeweils zur Hälfte der Bund sowie private Stifter. Ausgewählt wurden die Stipendiaten nach Angaben der Hochschule aus einer Gruppe von 145 Studenten, die sich in diesem Jahr für das Deutschlandstipendium beworben hatten. Gefördert werden damit Studierende sowie Studienanfängerinnen und Studienanfänger, deren Werdegang herausragende Leistungen in Studium und Beruf erwarten lässt. Überreicht wurden die Stipendien am Mittwoch bei einer Feier im BASF-Gesellschaftshaus im Beisein von Förderern, Angehörigen und Freunden.