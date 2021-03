Ein Unbekannter ist laut Polizei am frühen Sonntagmorgen zwischen 4.30 und 8 Uhr in eine Bäckerei in der Benzstraße (Friesenheim) eingebrochen. Er erbeutete nicht nur 200 Euro Bargeld, sondern schnitt sich auch feinsäuberlich ein Stück Kuchen ab. Die Polizei sucht nun den hungrigen Einbrecher. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.