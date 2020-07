Die ursprünglich für 4./5. Dezember 2020 geplante, aber wegen Corona abgesagte Premiere der Hundemesse „Wau Mau“ in Ludwigshafen findet nach Angaben des Hamburger Veranstalters nun am 3./4. Dezember 2021 in der Eberthalle statt. Geboten werden soll dann ein umfangreiches Angebot für kleine und große Hundefreunde. Die Aussteller werden laut Ankündigung diverse Produkte rund um das Thema Hund präsentieren, von medizinischem Hundefutter bis zu neuen Trends und Hundespielzeug. Der genaue Programmverlauf soll rechtzeitig bekanntgegeben werden. Alle Produkte werden dem Ausrichter zufolge im Vorfeld des sogenannten Hundeweihnachtsmarkts einem Check unterzogen und müssen eine gewisse Grundqualität aufweisen. Einige Restplätze für Aussteller sind noch frei. Mehr Infos im Netz unter waumau-messe.de/hundemesse-ludwigshafen/.