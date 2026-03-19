Martina Danielzik ist Vorstandsmitglied im neu gegründeten Hundesportverein RSV 2000 Ludwigshafen und betreibt mit ihrem Border Collie Mondioring. Was es damit auf sich hat.

Frau Danielzik, worum geht es beim Mondioring?

Mondioring setzt sich zusammen aus drei verschiedenen Sportarten: Französischer Ringsport, Belgischer Ringsport und Niederländischer Polizeihundesport. Eigentlich kommt es aus der Zuchttauglichkeitsprüfung. Die Hunde werden in verschiedenen Sparten getestet, der Sport besteht aus drei Bausteinen: der Unterordnung, den Sprüngen und dem Schutzdienst.

Mondioring hat reichweitenstarke Gegner, wie den Hundetrainer Martin Rütter und den Verein für Deutsche Schäferhunde (SV). Sie sagen, dass das Beißtraining die Hunde aggressiv machen würde.

In den letzten Jahren wird die Hundesportart Mondioring immer wieder kritisch diskutiert, unter anderem vom SV und von bekannten Hundetrainern wie Martin Rütter.

Was wird kritisiert?

Ein häufig geäußerter Kritikpunkt ist, dass der Hund im Mondioring nicht nur in klar definierte Beißzonen beißt, sondern den Schutzdiensthelfer am ganzen Schutzanzug stellen darf. Dabei wird jedoch oft übersehen, dass Mondioring ein hochgradig kontrollierter und sportlich strukturierter Hundesport ist. Der Hund beißt nicht einfach auf irgendeinen Menschen, sondern ausschließlich auf speziell ausgebildete Helfer, die einen vollständigen Schutzanzug tragen und genau wissen, wie sie sich in Training und Wettkampf verhalten müssen. Für Außenstehende entsteht schnell ein falscher Eindruck. Wichtig ist auch ein anderer Punkt.

Welcher denn?

Der Hund wird im Mondioring nicht zu unkontrollierter Aggression ausgebildet. Im Gegenteil – der Sport verlangt ein sehr hohes Maß an Gehorsam, Impulskontrolle und Nervenstärke. Der Hund muss jederzeit abrufbar sein, auf Distanz stoppen können und sofort loslassen, wenn der Hundeführer das Kommando gibt. Ohne diese Kontrolle ist eine Teilnahme am Sport überhaupt nicht möglich. Außerdem zeigt die Praxis, dass Mondioring-Hunde in der Regel sehr gut sozialisiert und alltagstauglich sind. Sie werden regelmäßig geprüft, stehen unter Beobachtung von Richtern und arbeiten in einem klaren Regelwerk. Viele Hunde in diesem Sport sind sogar besonders ausgeglichen, weil sie sowohl körperlich als auch geistig ausgelastet werden. Vergleicht man Mondioring mit anderen Schutzdienst- oder Gebrauchshundesportarten, wird deutlich, dass auch dort mit Beißarbeit gearbeitet wird, nur eben in stärker begrenzten Bereichen wie Ärmel oder Beißkissen.

Welcher Trainingsgedanke dahinter?

Der grundlegende Trainingsgedanke ist ähnlich: kontrolliertes Arbeiten mit klaren Signalen und festen Regeln. Aus diesem Grund sehen viele Hundesportler Mondioring nicht als gefährlicher an als andere Hundesportarten mit Schutzdienstanteilen. Entscheidend sind – wie in jeder Disziplin – die Qualität der Ausbildung, die Verantwortung der Hundeführer und die Einhaltung der Regeln. Mondioring ist damit für viele Teams eine anspruchsvolle, vielseitige und internationale Sportart, die hohe Anforderungen an Hund und Mensch stellt und gerade deshalb von ihren Anhängern sehr geschätzt wird.

Und dass die Hunde durch das Training aggressiv werden – ist da Ihrer Einschätzung und Erfahrung nach etwas dran?

Es gibt Statistiken, die das Gegenteil belegen. Es ist so, dass der Hund kein Aggressionsverhalten beigebracht bekommt, sondern Beutefangverhalten, also ein Spieltrieb ausgebaut und gefördert wird. Auch muss man zwischen Sporthunden und Diensthunden entscheiden, die Art der Ausbildung ist sehr unterschiedlich. Mit meinem Border Collie gehen wir regelmäßig in den Kindergarten und spielen mit Kindern. Da ist es dann oft so, dass die Kinder einen Parcours aufgebaut haben. Sie führen ihn da durch und er trottet den Kindern brav hinterher. Er ist den ganzen Tag im Büro dabei und hat Kontakt zu Menschen. Andere Hunde wohnen zu Hause mit drei Kindern. Dass die Hunde aggressiv werden, ist eine typische Stammtischparole. Keiner setzt sich damit auseinander, wie die Ausbildung im Mondioring speziell aussieht. Es ist ja nicht nur der Schutzdienst. Im Sport geht es um die Selektion, wofür ein Hund geeignet ist. Und bei jeder Sportart macht man sich einen der vorhandenen Triebe – Beute jagen und fangen – zunutze. Außerdem muss jeder Hundeführer einen Sachkundenachweis ablegen, um aktiv diesen Sport auszuüben.

Egal, ob auf dem Hundeplatz oder im Wald: Hauptsache aktiv. Foto: Martina Danielzik/OHO

Frau Danielzik, wieso sollten Ihrer Meinung nach auch Privathunde dieses Training durchlaufen, das Beißen beinhaltet?

Ich stelle mal die Gegenfrage: Warum soll ein Hund Agility-Training machen? Ein Hund springt ja in der Regel nicht. Oder warum soll ein Hund einen Dummy suchen? Letztlich geht es um die Beschäftigung des Tieres und um Teamwork. Beißen ist einfach nur ein Bestandteil davon. Ja, beißen ist negativ belegt. Aber es ist einfach Beutefangverhalten, es ist Spieltrieb. Am Ende ist es eine Sportart wie jede andere.

Welche Voraussetzungen sollte ein Hund mitbringen für Mondioring?

Tatsächlich sollte er eine gewisse Mindestgröße haben, weil der Hochsprung 1,80 Meter hoch ist – das kann ein Chihuahua schon mal nicht. Also sollte er ungefähr 50 Zentimeter groß sein. Er sollte einen Beutetrieb haben, klar im Kopf sein und einen Blick haben für Dinge. Er muss auch mal selbst entscheiden können und darf nicht zu nervös sein. Und, das ist das Wichtigste: Er muss natürlich das „Aus“ können. Wir legen großen Wert darauf, dass die Hunde auch loslassen. Es stellt sich schnell am Anfang heraus, wie belastbar der Hund ist.

Welche Vorteile haben Sie aus dem Mondioring für sich und Ihren Hund gezogen?

Man erlebt eine Menge. Man lernt unglaublich viele verschiedene Leute und Hunde kennen, zum Beispiel bei den Prüfungen, bei denen man dann das ganze Wochenende da ist. Die Beziehung zum Hund ist natürlich sehr intensiv, weil man miteinander trainiert und sich auf den anderen verlässt. Wenn ich ein Kommando gebe, erwarte ich auch, dass das funktioniert. Er erwartet aber genauso von mir, dass ich ihn nicht irgendwo hinschicken würde, wo es gefährlich für ihn ist. Oder wenn ich ihn über Brücken laufen lasse oder über wackelige Untergründe, vertraut er mir und weiß, wenn ich sage, „Du kannst das erledigen“, dass er das dann tatsächlich kann. Er weiß, ich würde nie etwas machen, was ihm schadet oder wobei er sich verletzen kann. Was ich sage, hat Gewicht. Zu wissen, ich kann mich auf den Hund verlassen, so wie er sich auf mich verlässt: Dieses Miteinander ist das Wichtigste.

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