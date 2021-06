Nach der Saison im Willersinn-Freibad (Ende September) will die Stadtverwaltung die Einführung eines Hundeschwimmtags testen, wie ihn die FWG-Fraktion vorgeschlagen hat. So wurde eine entsprechende FWG-Anfrage am Montag im Hauptausschuss beantwortet. Es soll zunächst ein einmaliger Versuch sein, der aber mit Blick auf die Verschuldung der Stadt (1,6 Milliarden Euro) keine kostenfreie Veranstaltung sein könne.

Die grundsätzliche Bereitschaft für einen Hundeschwimmtag hatte die Verwaltung bereits in der Sitzung vom 26. April signalisiert. Details sollen noch geklärt werden und könnten wegen der pandemiebedingt sehr umfangreichen Vorbereitungen aktuell noch nicht erläutert werden, heißt es in der Stellungnahme der Stadt.