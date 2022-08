Bevor das Freibad am Willersinnweiher nach dem letzten Badetag endgültig in die Winterpause geht, will der Bereich Sport und Ehrenamt der Stadtverwaltung Vierbeinern noch ein „tierisches Vergnügen“ gönnen. Am Hundeschwimmtag am Samstag, 10. September, dürfen diese von 10 bis 17 Uhr ins Nichtschwimmerbecken. Dieser besondere Badespaß kostet vier Euro für einen Hund plus maximal zwei Besitzer. Letzter Einlass ist um 16.15 Uhr. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilte, ist dieser Hundeschwimmtag nicht dafür gedacht, dass sich Mensch und Tier gemeinsam in die Fluten stürzen. Das Becken ist dann den Hunden vorbehalten, „Frauchen“ und „Herrchen“ dürfen bis auf maximal Kniehöhe ins Wasser. Abgesehen vom Becken gilt auf dem Freibadgelände die Anleinpflicht. Kotbeutel werden gestellt. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr wird dieses Angebot zum Saisonabschluss erneut gemacht.