Mit einer Pflanze in der Hand möchte der Grüne Kreis Kindern die Natur näherbringen. Am Freitag erhielten Schüler aus sechs Grundschulen am Theaterplatz einen Steckling, um den sie sich in den nächsten Wochen kümmern sollen. Das lohnt sich für drei Klassen mit einem erfolgreichen grünen Daumen besonders.

Sie werden nämlich mit einem Ausflug belohnt. Mit dem schließt sich der Kreis, denn die Gewinner steuern Ziele in der Natur an. 562 Kinder aus den dritten Klassen verschiedener