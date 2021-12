Unbekannte haben laut Polizei am Dienstag zwischen 14 und 19.30 Uhr in Oggersheim (Saarlauterer Straße) die Scheiben der Fahrer- sowie der Beifahrerseite eines am Straßenrand geparkten Transporters eingeschlagen. Sie erbeuteten den auf dem Beifahrersitz liegenden Ledergeldbeutel, in dem sich neben verschiedenen Ausweisen und Geldkarten auch mehrere Hundert Euro befanden. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2403.