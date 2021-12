Die Debatte über das Vorgehen gegen Hundekot auf Straßen, Gehwegen und Grünflächen in Ludwigshafen dauert an. Als vollkommen unrealistisch beurteilt die FWG-Stadtratsfraktion den Vorschlag, Hundehalter, die den Kot ihrer Vierbeiner nicht entfernen, mittels DNA-Beweises zu überführen.

Die Oppauer SPD hatte eine DNA-Datenbank für Hunde gefordert, um mit Kotproben die Halter ermitteln zu können. Außerdem hat die Linke die Anschaffung von zehn Fahrzeugen gefordert, die Hundekot beseitigen, sowie spezielle Flächen, auf denen die Tiere ihr Notdurft verrichten können.

Für den Tierarzt und FWG-Fraktionschef Rainer Metz sind diese Vorschläge nicht umsetzbar. So koste allein die Ermittlung der DNA in einer Probe durch ein Labor 42 Euro. In der Stadt gebe es etwa 6000 Hunde. Alle Vierbeiner müssten in einer Erbgut-Datenbank erfasst werden. Selbst bei einem Rabatt für die Massentestung der Hunde in Ludwigshafen, würden noch erhebliche Tierarztkosten hinzukommen. Denn nur Veterinärmediziner könnten die Hunde rechtssicher mit einem Chip registrieren.

Regen und Kälte erschweren Auswertung

Abgesehen von finanziellen Vorbehalten ist Metz auch skeptisch, was die Auswertung von aufgesammelten Kotproben angeht. Durch die Einwirkung von Regen und Kälte sei nicht immer eine sichere Auswertung gewährleistet, gibt Metz zu bedenken. Er lehnt auch die von den Linken geforderten Hundekotgrünflächen ab. Stattdessen sei jeder Hundehalter dazu verpflichtet, im gesamten Stadtgebiet den Kot seines Tiers zu entfernen. Sinnvoller wäre laut Metz die Umsetzung des bereits vorhandenen Konzepts für Hundeauslaufflächen in den Stadtteilen. Dabei könne auch der soziale Druck auf die Hundehalter zur Beseitigung des Kots erhöht werden. Der FWG-Fraktionsvorsitzende ist überzeugt, dass wie bei wilden Müllablagerungen auch beim Hundekot nur mit verstärkten Kontrollen und Strafen Erfolge erzielt werden könnten.

Die Verwaltung hatte gegenüber dem Oppauer Ortsbeirat erklärt, dass sie eine DNA-Hundedatenbank aus rechtlichen und finanziellen Gründen für zweifelhaft hält.