Hundekot auf öffentlichen Flächen ist wohl so alt wie Haustierhaltung selbst. Genauso lange nervt das Problem. Zum Beispiel bei einem Grünstreifen in Birkenheide.

Man muss nicht lange suchen. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass in Birkenheide ausgerechnet am Fuß des Pfostens mit dem Schild „Hier ist kein Hundeklo“ etliche Haufen Hundekot liegen. Und das tun sie augenscheinlich schon länger.

Konkret geht es um einen Grünstreifen mit einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern. Westlich davon stehen die Container für Flüchtlinge, östlich davon sind Wohnhäuser und das Birkenheider Feuerwehrhaus. Im Norden grenzt das Friedhofsgelände daran, im Süden ist die Kreuzung Waldstraße/Goethestraße/Albertine-Scherer-Straße. Die Lage ist gleichzeitig wohl auch mit ein Grund, warum dieser Grünstreifen solch eine Anziehungskraft auf Hunde und deren Besitzer ausübt. „Er liegt an einer beliebten Spazierstrecke“, sagt André Voges (parteilos), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maxdorf. Gary Kuhn (CDU), Ortsbürgermeister in Birkenheide, verweist ergänzend darauf, dass man sich hier ja quasi in der Ortsmitte befinde. Er deutet weiter nach Norden: „Wenn Sie den Weg entlanggehen, kommen Sie irgendwann beim ASV-Gelände raus“, sagt er. Tatsächlich führt westlich des Friedhofs ein Pfad entlang.

Unschöne Regelmäßigkeit

Das Problem, dass der besagte Grünstreifen in unschöner Regelmäßigkeit als Hundetoilette missbraucht wird, ist für Voges und Kuhn nicht neu. „Gefühlt haben wir das Problem hier schon immer“, sagt Gary Kuhn. Verständnis dafür hat er nicht. Denn beim Blick in Richtung des Pfads, der am Friedhof entlangführt, sticht einem die markant grüne Hundetoilette sofort ins Auge.

Kuhn zeigt hin. Und er berichtet: „Die Hundetoilette wird rege genutzt. Der Bauhof leert sie regelmäßig. Und sie ist offenbar immer gut gefüllt.“ Ein Spender für die allseits bekannten dunklen Plastikbeutel hängt zusätzlich über dem Mülleimer. Der Birkenheider Ortsbürgermeister betont, dass dies auch nicht die einzige Hundetoilette im Ort sei.

„Die Belastung durch den Hundekot an diesem Platz ist da“, sagt Voges. Zu bewältigen ist das Problem für die Verwaltung kaum. Eine Beleuchtung zur Abschreckung sei hier nur sehr schwierig zu machen, erläutert Voges. Der Hintergrund: Aufgrund der Nähe zu Wohnbebauung und Containern dürften die Strahler nur eine bestimmte Stärke und Ausrichtung haben. „Wir müssen die Lichtbelastung für die Anwohner und die Bewohner der Container vermeiden“, sagt Voges. „Es ist alles leider nicht so trivial, wie es scheint.“

Appell an die Einsicht der Hundehalter

Voges und Kuhn setzen daher auf die Hilfe der Hundebesitzer. „Wir wollen die Bevölkerung mit ins Boot nehmen. Ohne können wir das nicht bewältigen. Wir sind auf die Einsicht der Leute angewiesen“, sagt André Voges. Und Gary Kuhn verdeutlicht es: „Hund, Katze, Kinder – ich erwarte, dass man sich um das kümmert, was man hat.“ Er appelliert an das Verantwortungsgefühl der Hundebesitzer für das eigene Handeln. 1002 Hunde sind aktuell laut Verwaltung in der Verbandsgemeinde gemeldet. Das Gros davon mit 527 in Maxdorf. In Birkenheide sind es 295, in Fußgönheim 151.

Selbstverständlich wissen die beiden, dass in solch einem Fall nicht alle Hundebesitzer über einen Kamm zu scheren sind. Sie gehen sogar davon aus, dass sich die Mehrheit der Herrchen und Frauchen ordentlich verhält und die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner entsorgt. Gary Kuhn spricht von „ein paar Unverbesserlichen“. Er kenne das auch aus anderen Bereichen, sehe regelmäßig eine Hundebesitzerin, die ihr Tier nicht anleine – trotz Leinenzwangs.

Eine Möglichkeit, die Hundehalter zur Ordnung zu erziehen, wäre über deren Geldbeutel. „Wir bewegen uns hier im Bereich der Ordnungswidrigkeit“, erklärt André Voges. „Der Besitzer des Tieres ist verpflichtet, dessen Hinterlassenschaften zu entfernen, um eine Belastung für die Mitmenschen zu verhindern.“ Der Bußgeldkatalog gebe da schon einiges her, sagt der Bürgermeister weiter. „Man kann es hocheskalieren lassen bis 5000 Euro“, erläutert Voges.

Eine Frage der Verhältnismäßigkeit

Das sei selbstverständlich nicht der Einstieg. Es komme immer auf die Verhältnismäßigkeit an. Aber wenn eben jemand total uneinsichtig sei und mehrfach erwischt werde ... Aber die Chance sei leider sehr gering. Das Ordnungsamt schaue ab und an mal vorbei, meint Kuhn. Aber unter Dauerbewachung steht der Flecken eben nicht.

Was also tun, damit nicht noch mehr Vierbeiner unter Duldung der Wesen am anderen Ende der Leine dort ihr Corpus Fäkali hinterlassen, ohne dass es entfernt wird? Klar, die Verwaltung könnte zu einer Ultima Ratio greifen, einen Zaun vor den Grünstreifen ziehen oder die Fläche gleich ganz zubetonieren. Aber das wollen Voges und Kuhn nicht. Zumal es nach Gary Kuhns Auffassung das Problem auch nicht lösen, sondern höchstwahrscheinlich nur verlagern würde – auf einen anderen Grünstreifen.

Gary Kuhn weiß, wo es ähnlich übel aussieht wie auf dem Grünstreifen in der Ortsmitte von Birkenheide. Er deutet wieder in Richtung Norden, den Pfad entlang in Richtung ASV-Gelände. Wenn man da auf einen Weg komme, der von der Straße abführe, müsse man sich nur etwas gedulden, bis man an eine Stelle komme, die von der Straße aus nicht mehr einsehbar ist. „Schauen Sie da mal an den Wegesrand.“ Es bleibt der Wunsch nach Einsicht bei den Hundehaltern.